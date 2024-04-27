Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум

По данным ведомства, уровень безработицы снизился до 2,7%. Незанятыми числились около двух миллионов человек в возрасте от 15 лет и старше.

Отмечается, что к концу марта на учете в органах занятости состояли 500 тысяч человек, которые не заняты трудовой деятельностью.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются на работу, передает «Радиоточка НСН».

