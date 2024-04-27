Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум
В марте 2024 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, уровень безработицы снизился до 2,7%. Незанятыми числились около двух миллионов человек в возрасте от 15 лет и старше.
Отмечается, что к концу марта на учете в органах занятости состояли 500 тысяч человек, которые не заняты трудовой деятельностью.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются на работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru