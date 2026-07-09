Минэнерго: Власти реализуют меры по увеличению поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь

Министерство энергетики России держит ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами, сказано в сообщении ведомства.

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В настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворение потребностей населения и экономики полуострова в топливе. Речь об этом шла на выездном совещании министра Сергея Цивилева в Симферополе по работе топливно-энергетического комплекса.

На нем также обсуждалось энергоснабжение Крыма и Севастополя в условиях атак. Речь шла о формировании аварийного резерва, применение графиков временного ограничения электроснабжения.

Ранее в Севастополе раскрыли причину двукратного роста цен на бензин в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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