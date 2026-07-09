Минэнерго: Власти реализуют меры по увеличению поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь
Министерство энергетики России держит ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами, сказано в сообщении ведомства.
В настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворение потребностей населения и экономики полуострова в топливе. Речь об этом шла на выездном совещании министра Сергея Цивилева в Симферополе по работе топливно-энергетического комплекса.
На нем также обсуждалось энергоснабжение Крыма и Севастополя в условиях атак. Речь шла о формировании аварийного резерва, применение графиков временного ограничения электроснабжения.
Ранее в Севастополе раскрыли причину двукратного роста цен на бензин в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минэнерго: Власти реализуют меры по увеличению поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь
- Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года
- Стали известны подробности масштабного бунта против ТЦК во Львове
- Путин поручил строить небольшие НПЗ на фоне дефицита топлива
- Разработчик первого российского электромобиля начал увольнять сотрудников
- Бизнес обяжут завести платную электронную почту на «Госуслугах» ради спасения «Почты России»
- Казахстан ограничил въезд россиян на машинах, которые едут за бензином
- В Госдуме заявили о провале проекта по очистке Волги за 127 млрд рублей
- Трамп заявил, что поддерживает удары Киева вглубь России
- Блогер Лерчек прошла в больнице восьмой курс химиотерапии