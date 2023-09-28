Развожаев пригрозил бизнесу штрафами за недопуск в укрытия

«Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», - отметил губернатор.

Он напомнил, что в случае объявления воздушной тревоги у жителей есть 30-50 минут, чтобы найти укрытие.

Во вторник силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. В районе аэродрома «Бельбек» уничтожена ракета.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. Пострадало здание штаба Черноморского флота, напоминает «Радиоточка НСН».

