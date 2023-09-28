Развожаев пригрозил бизнесу штрафами за недопуск в укрытия
Владельцев коммерческих объектов в Севастополе будут штрафовать за недопуск местных жителей в укрытия. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава города Михаил Развожаев.
«Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», - отметил губернатор.
Он напомнил, что в случае объявления воздушной тревоги у жителей есть 30-50 минут, чтобы найти укрытие.
Во вторник силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. В районе аэродрома «Бельбек» уничтожена ракета.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. Пострадало здание штаба Черноморского флота, напоминает «Радиоточка НСН».
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