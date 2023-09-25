В Севастополе объявили воздушную тревогу и остановили общественный транспорт
25 сентября 202321:40
В Севастополе вечером в понедельник объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
«Внимание всем. Воздушная тревога», - написал губернатор.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила о приостановке работы морского и наземного общественного транспорта. Мера действует на время воздушной тревоги.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. Пострадало здание штаба Черноморского флота, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru