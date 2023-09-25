В Севастополе объявили воздушную тревогу и остановили общественный транспорт

В Севастополе вечером в понедельник объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

В Севастополе сработала система ПВО

«Внимание всем. Воздушная тревога», - написал губернатор.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила о приостановке работы морского и наземного общественного транспорта. Мера действует на время воздушной тревоги.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. Пострадало здание штаба Черноморского флота, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортВоздушное пространствоСевастополь

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