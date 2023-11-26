В Севастополе объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды

Первый день недели будет выходным для организаций социальной сферы, дополнительного образования и спорта. Медицинские учреждения и оперативные службы продолжат работать, уточнил Развожаев.

По словам губернатора, власти рекомендовали вузам и работодателям принять аналогичное решение.

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Жителей предупредили о возможном усилении ветра до 40 метров в секунду. В регионе создан оперативный штаб, сообщает «Радиоточка НСН».

