В Крыму без света остались 40 тысяч человек

Из-за ураганного ветра около 40 тысяч жителей Крыма остались без электричества, написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

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Восстановительные работы начнутся после ослабления порывов ветра. Ориентировочно это произойдет после полуночи, уточнил Крючков.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду.

В Евпатории подтопило дома на прибрежной Симферопольской улице. Спасатели эвакуировали местных жителей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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