В Крыму без света остались 40 тысяч человек
26 ноября 202321:43
Из-за ураганного ветра около 40 тысяч жителей Крыма остались без электричества, написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.
Восстановительные работы начнутся после ослабления порывов ветра. Ориентировочно это произойдет после полуночи, уточнил Крючков.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду.
В Евпатории подтопило дома на прибрежной Симферопольской улице. Спасатели эвакуировали местных жителей, сообщает «Радиоточка НСН».
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- В Крыму без света остались 40 тысяч человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru