Развожаев опроверг обнаружение морской мины в районе Севастополя
6 августа 202317:51
Найденный недалеко от пляжа Любимовка в Севастополе предмет оказался не морской миной. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.
По его словам, изначально принятый за мину предмет проверили спецслужбы Черноморского флота.
«Оказалось, что тревога ложная и это - не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность», - отметил губернатор Севастополя.
Утром в воскресенье в акватории Севастополя уничтожили морской беспилотник, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru