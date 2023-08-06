Развожаев опроверг обнаружение морской мины в районе Севастополя

Найденный недалеко от пляжа Любимовка в Севастополе предмет оказался не морской миной. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.

Развожаев: в районе Севастополя обнаружили морскую мину

По его словам, изначально принятый за мину предмет проверили спецслужбы Черноморского флота.

«Оказалось, что тревога ложная и это - не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность», - отметил губернатор Севастополя.

Утром в воскресенье в акватории Севастополя уничтожили морской беспилотник, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Черное МореСевастополь

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