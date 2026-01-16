С 1 февраля в России проиндексируют более 40 соцвыплат
Более 40 видов выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
Как уточнили в ведомстве, индексация будет проведена исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.
Коэффициент повышения в 2026 году установлен на уровне 1,056, что означает рост соответствующих выплат на 5,6%.
В Минтруде подчеркнули, что индексация затронет широкий перечень социальных мер поддержки и проводится в установленном законодательством порядке, передает «Радиоточка НСН»
