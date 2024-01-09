Развожаев назвал фейком объявления с призывом покинуть Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения в соцсетях о появлении объявлений с призывами покинуть город из-за ракетных ударов со стороны Украины.

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Подобные объявления Развожаев назвал фейком. По его словам, за дезинформацией стоит Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

«Цель врагов - посеять панику, сделать нас уязвимыми», - написал губернатор.

Ранее в Севастополе осколок сбитой украинской ракеты упал на жилой дом. Оперативные службы эвакуировали трех человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:РакетыУкраинаСевастополь

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