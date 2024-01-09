Развожаев назвал фейком объявления с призывом покинуть Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения в соцсетях о появлении объявлений с призывами покинуть город из-за ракетных ударов со стороны Украины.
Подобные объявления Развожаев назвал фейком. По его словам, за дезинформацией стоит Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).
«Цель врагов - посеять панику, сделать нас уязвимыми», - написал губернатор.
Ранее в Севастополе осколок сбитой украинской ракеты упал на жилой дом. Оперативные службы эвакуировали трех человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru