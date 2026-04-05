Иранский беспилотник атаковал нефтехранилище в Бахрейне
В воскресенье утром иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров крупнейшей бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies. Об этом сообщила сама корпорация.
Согласно официальному заявлению Bapco Energies, инцидент вызвал пожар в резервуаре. К счастью, обошлось без пострадавших. Возгорание было быстро локализовано и полностью ликвидировано. В настоящее время специалисты компании проводят оценку материального ущерба.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что число пострадавших в результате иранских ракетно‑дронных атак на территорию страны достигло 217 человек, среди которых есть и россияне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
