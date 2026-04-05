МО: Задымление в военном вузе в Москве произошло из-за короткого замыкания

ЧП случилось днем 5 апреля в 11:22 по московскому времени. Известно, что в столице на улице Головачева в здании военного учебного заведения на чердаке начался пожар.

Отмечается, что специалисты уже тушат возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».