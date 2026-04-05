МО: Задымление в военном вузе в Москве произошло из-за короткого замыкания
5 апреля 202613:03
Задымление в здании военного учебного заведения в Москве произошло из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ЧП случилось днем 5 апреля в 11:22 по московскому времени. Известно, что в столице на улице Головачева в здании военного учебного заведения на чердаке начался пожар.
Отмечается, что специалисты уже тушат возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
