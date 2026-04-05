МО: За сутки силы ПВО сбили 293 БПЛА ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 293 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в указанный период российские военные ликвидировали пять управляемых авиационных бомб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Замостье при атаке БПЛА ВСУ пострадали семь человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
