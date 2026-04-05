МО: ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и военные аэродромы ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам, которые используются в интересах ВСУ, а также по пунктам временной дислокации противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За сутки силы ПВО сбили 293 БПЛА ВСУ

По данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, объекты топливно-энергетического комплекса и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Ранее в МО РФ заявили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 293 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
