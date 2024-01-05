Воздушную тревогу объявили в Севастополе третий раз за день

Третий раз за день в Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Кроме того, в городе остановили движение морского и наземного общественного транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости
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