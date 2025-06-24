Путин перенес крайний срок оплаты ЖКХ на 15-е число месяца

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, плата за жилое помещение и коммунальные услуги должна будет вноситься ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В настоящее время крайний срок оплаты услуг ЖКХ - 10-е число месяца. Авторы инициативы указали, что перенос связан с тем, что у многих россиян зарплату выплачивают 12-го или 15-го числа.

Кроме того, подписанный президентом закон переносит срок предоставления платёжных документов перенесен с первого на пятое число месяца.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что следует вернуться к идее единого платёжного документа за ЖКУ, сообщает RT.

