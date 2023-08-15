«Разворот тренда?»: Экономист Ракша увязал взлет ключевой ставки с укреплением рубля до 90
ЦБ с Минфином пойдут на крайние меры только из-за «медвежьего ралли» перед выборами, а пока россиян ждут три месяца стабильности рубля, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Резкое повышение ключевой ставки Центробанком является сигналом рынку, после которого доллар должен вернуться в диапазон 85-95 рублей за доллар, предположил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Банк России 15 августа поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта, до 12%. Накануне курс доллара превысил 101 рубль. На фоне решения ЦБ доллар в ходе сегодняшних торгов на Мосбирже упал до 95 рублей, однако вскоре вернулся на уровень 99 рублей.
«Скорее всего, рубль укрепится в район 95, если не 90. Валюта росла на протяжении полутора месяцев непрерывно, а после такого ралли всегда наступает коррекция. При этом она наступает после каких-то внешних сигналов. Центробанк дал такой сигнал игрокам рынка, которые давно сидели и ждали, когда можно будет фиксировать прибыль. Думаю, именно этим они сейчас и занимаются. Скорее всего, с помощью подъема ставки ЦБ им сообщил: "Ребята, идите поиграйте на других рынках, а на этом больше не надо". Этот сигнал все поняли. Это не происходит за одну минуту, но разворот тренда не будет слишком длинным, это случится достаточно быстро», - сказал Ракша.
По его мнению, курс рубля стабилизируется на три-четыре месяца.
«Ослабление рубля происходит эпизодически. В этом году был рост с январе по апрель, потом рубль зафиксировался и оставался недвижимым три месяца, после чего пошел второй этап с конца июня. Вероятнее всего, мы будем сейчас иметь три-четыре месяца стабильности рубля в диапазоне 85-95, потому что он, в принципе, всех устраивает. Дальше все будет зависеть от очень большого количество факторов, в том числе и от политики ЦБ», - пояснил экономист.
Ракша считает, что Центробанк не пойдет на крайние меры без реальной угрозы «медвежьего ралли» перед выборами.
«Если рубль окажется в диапазоне 85-95, никто не будет дергаться, все будут счастливы. Если вдруг сейчас тренд не развернется, ЦБ и Минфин смогут применить другие меры, однако они, очевидно, их применять не хотят. То, что они сделали весной 2022 года, укрепив рубль до 50, не нужно никому: ни сами мероприятия их не радуют, ни результат. Экспортеры грустили, бюджет грустил, даже отечественные производители грустили. Это будет применяться не все сразу и только по мере очень острой необходимости. Если вдруг либо сейчас это не сработает, либо сработает, но через пару месяцев опять все повылезает, начнут применять крайние меры, чтобы не дай Бог не случилось "медвежье ралли" по рублю, и он не оказался в районе 120 перед выборами», - заключил собеседник НСН, предложив посмотреть пару недель на развитие ситуации на рынке.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение Банком России ключевой ставки никак не повлияет на инфляцию. При этом он сравнил действия ЦБ с попыткой избавиться от домашних тараканов взрывом ядерной бомбы.
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