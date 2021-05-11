Историк моды рассказал женщинам за 40, как оставаться красивыми
Телеведущий Александр Васильев заявил НСН, что для сохранения красоты российским женщинам, прежде всего, надо перестать страдать.
В России много красивых женщин старше 40 лет, однако им мешают поверить в себя «избалованность» мужчин и привычка к страданиям, заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк моды, телеведущий Александр Васильев.
Ранее телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева высказала мнение, что в России все еще жива установка о том, что нельзя быть красивой после 40 лет.
«У нас в стране женщин на 11 млн больше, чем мужчин. У мужчин очень большой выбор, и многие женщины считают, что мужчины – это их социальный лифт, благодаря которому они могут без образования и профессиональных усилий быстро преодолеть расстояние между деревней и городом», - сказал Васильев.
Он отметил, что на мужские сердца сегодня претендуют очень юные девушки, поэтому к женщинам старшего возраста внимания меньше.
«Очень много девушек в возрасте от 15 лет предлагают свои услуги мужчинам. А мужчины, из-за того, что они так избалованы, с неохотой смотрят на женщин старше 40 лет. Преодолеть это будет очень трудно», - считает историк моды.
Васильев уверен, что в России много красивых женщин и за 40, и за 50, и за 60, и за 70 лет.
«У нас есть роскошные примеры среди актрис и интеллигенции. Посмотрите, как выглядит актриса Васильева. Это прекрасно. Как выглядели Изабелла Юрьева, Алла Баянова, Элина Быстрицкая», - отметил собеседник НСН.
По его словам, для того, чтобы сохранить красоту после 40 лет, российским женщинам надо, в первую очередь, разучиться страдать.
«Рецептов не так много. Это умеренное и правильное питание, занятия спортом, чистый воздух, позитивные эмоции, классическая музыка, интерес к искусству. Главное, что я советую российским женщинам – разучиться страдать. У нас модно страдать. Это что-то религиозное. У нас считается, что, если ты не страдал, это как-то не хорошо. Я советую всем прожить жизнь счастливо, делая ее не адской каторгой, а прекрасным времяпрепровождением», - подчеркнул Васильев.
При этом он назвал «очень глубоким заблуждением женщин» пластические операции, а особенно - инъекции в губы.
Ранее Александр Васильев советовал женщинам, жалующимся на то, что «мужчины перевелись», обратить внимание на спортсменов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- Президент Литвы рассказал о способе сдерживания РФ
- Госдума приняла законопроект о распространении единого налогового платежа на организации и ИП
- Бельгия с 9 июня ослабит карантин из-за COVID-19
- Володин: Иностранные депутаты приезжают в РФ на вакцинацию «Спутником V»
- Словакия остановила использование вакцины от AstraZeneca
- ВМС Украины провели учения в Черном море с американским кораблем береговой охраны
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
- Жертвой казанского «стрелка» стала учительница английского
- Киев назвал Белоруссию потенциальным союзником России в случае вторжения на Украину
- Миронов обвинил российские власти во лжи из-за инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru