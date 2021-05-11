Историк моды рассказал женщинам за 40, как оставаться красивыми

«У нас в стране женщин на 11 млн больше, чем мужчин. У мужчин очень большой выбор, и многие женщины считают, что мужчины – это их социальный лифт, благодаря которому они могут без образования и профессиональных усилий быстро преодолеть расстояние между деревней и городом», - сказал Васильев.

Он отметил, что на мужские сердца сегодня претендуют очень юные девушки, поэтому к женщинам старшего возраста внимания меньше.

«Очень много девушек в возрасте от 15 лет предлагают свои услуги мужчинам. А мужчины, из-за того, что они так избалованы, с неохотой смотрят на женщин старше 40 лет. Преодолеть это будет очень трудно», - считает историк моды.

Васильев уверен, что в России много красивых женщин и за 40, и за 50, и за 60, и за 70 лет.

«У нас есть роскошные примеры среди актрис и интеллигенции. Посмотрите, как выглядит актриса Васильева. Это прекрасно. Как выглядели Изабелла Юрьева, Алла Баянова, Элина Быстрицкая», - отметил собеседник НСН.

По его словам, для того, чтобы сохранить красоту после 40 лет, российским женщинам надо, в первую очередь, разучиться страдать.

«Рецептов не так много. Это умеренное и правильное питание, занятия спортом, чистый воздух, позитивные эмоции, классическая музыка, интерес к искусству. Главное, что я советую российским женщинам – разучиться страдать. У нас модно страдать. Это что-то религиозное. У нас считается, что, если ты не страдал, это как-то не хорошо. Я советую всем прожить жизнь счастливо, делая ее не адской каторгой, а прекрасным времяпрепровождением», - подчеркнул Васильев.