Принцев не ждите! Водонаева намекнула Боне и Бузовой на возраст

Телеведущая Виктория Боня оставила ободряющий комментарий певице Ольге Бузовой в ее Instagram-аккаунте под постом, где та заявляет о разрыве с блогером Давой Манукяном. «Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе», - прокомментировала Боня.

Но идиллию тут же разрушила экс-участница «Дома-2», Алена Водонаева, которая поспешила объяснить, кого стоит ждать Бузовой, Боне и ей самой.

«Вика, ну каких принцев? Ты забыла, сколько нам всем лет? Королей тогда уж ждите», - ответила на комментарий Бони Водонаева.

Тем временем, Ольга Бузова продолжает рассказывать о причинах расставания с блогером Давой Манукяном. Артистка заявила, что он ее бил, она подтвердила это соответствующей перепиской в What’s up с самим Давой Манукяном.

Напомним, разрыв пары Бузовой и Манукяна произошел вскоре после того, как блогер стал участвовать в шоу «Танцы со звездами», где его партнершей стала российская танцовщица-латинистка и хореограф Дарья Палей.

