Принцев не ждите! Водонаева намекнула Боне и Бузовой на возраст
Телеведущая Виктория Боня оставила ободряющий комментарий певице Ольге Бузовой в ее Instagram-аккаунте под постом, где та заявляет о разрыве с блогером Давой Манукяном. «Ольга, я тоже свободна, будем ждать своих принцев вместе», - прокомментировала Боня.
Но идиллию тут же разрушила экс-участница «Дома-2», Алена Водонаева, которая поспешила объяснить, кого стоит ждать Бузовой, Боне и ей самой.
«Вика, ну каких принцев? Ты забыла, сколько нам всем лет? Королей тогда уж ждите», - ответила на комментарий Бони Водонаева.
Тем временем, Ольга Бузова продолжает рассказывать о причинах расставания с блогером Давой Манукяном. Артистка заявила, что он ее бил, она подтвердила это соответствующей перепиской в What’s up с самим Давой Манукяном.
Напомним, разрыв пары Бузовой и Манукяна произошел вскоре после того, как блогер стал участвовать в шоу «Танцы со звездами», где его партнершей стала российская танцовщица-латинистка и хореограф Дарья Палей.
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