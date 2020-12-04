Александр Васильев: Такие, как Дзюба, нравятся женщинам
Историк моды, телеведущий Александр Васильев посоветовал женщинам, жалующимся на то, что «мужчины перевелись», обратить внимание на спортсменов.
«Почему так любят бодибилдеров, футболистов типа Дзюбы, поэтому так любят хоккеистов и так далее? Потому что они красивые, спортивные, в форме», - отметил он в эфире «Радио 1».
Однако красивая внешность вовсе не означает, что человек внутренне развит, подчеркнул Васильев. Так, нет гарантии, что он будет хорошим отцом или интересным собеседником. К тому же, он будет нравиться и другим женщинам, предупредил искусствовед.
Ранее футболист сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба попал в неприятную историю: в Сеть утекло его видео интимного содержания.
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