Ни сердца, ни совести. Искусственный интеллект покусился на пост президента РФ

С таким заявлением Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной онлайн-конференции, посвященной искусственному интеллекту.



«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы», - сказал он.

Принимавший участие в мероприятии мастер цифровизации всего и вся глава «Сбера» Герман Греф поспешил заверить, что в его компании уже внедрены внутренние этические принципы при разработке проектов в области искусственного интеллекта. На вопрос Грефа о том, возможно ли в будущем восстание машин, президент ответил, что именно люди будут контролировать машины. Правда, признал, что риски в этой сфере все же есть. И его разговор с искусственным интеллектом это подтвердил, что наложило свой отпечаток на дальнейшее общение президента и главы «Сбера».

Путин назвал «Сбер» хорошим примером того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере:

«Сбер» создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему (...) Это здорово, это действительно впечатляет – экосистема, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг».

Вместе с тем, обращаясь к Герману Грефу, президент просил его

«не забывать, что «Сбер», хоть и экосистема – это банк в первую очередь».

На последующую встречу с главой государства Герман Греф пришел с сюрпризом. Он представил Владимиру Путину мультимедийный смарт-дисплей, который поступит в продажу только через пару недель. Это первое в мире устройство с камерой, оснащенное виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением, пояснил глава «Сбера».

Но президент взирал на гаджет без малейшего энтузиазма – он уже пообщался с искусственным интеллектом по имени Афина, который Греф представил ему ранее. Афина спросила у Путина, может ли искусственный интеллект, по его мнению, стать президентом.

В ответ глава государства понадеялся, что этого не произойдет в ближайшее время, поскольку у всего искусственного «нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести». «А все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», - указал Владимир Путин.

И ведь он прав: задавать такие вопросы человеку, который по новой Конституции может избираться в президенты еще на два срока! Совесть-то есть?

