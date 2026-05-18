Деньги не пахнут: Как ассенизаторы обошли айтишников по зарплатам
Андрей Туманов заявил НСН, что одна очистка септика стоит от нескольких тысяч рублей, это недешевая операция.
Востребованность специалистов по очистке дачных туалетов высока, так как их не хватает, желающие делают на этом прибыльный бизнес, заявил в беседе с НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
В столице сложилась уникальная ситуация на рынке труда: востребованность специалистов по очистке дачных туалетов настолько высока, что их ежемесячный доход может достигать 250 000 рублей, а в пик сезона — до 500 000 рублей. Таким образом, ассенизаторы обошли зарплаты многих IT-специалистов, пишут СМИ. Туманов подтвердил эту информацию.
«Это выгодно везде, во всех странах. В США это одна из самых высокооплачиваемых работ. Одна очистка стоит от нескольких тысяч рублей, это недешевая операция. Коллективные услуги дешевле в таком случае, чем индивидуальный заказ. Конечно, не каждый пойдет на эту работу. Поэтому в этой сфере есть некий отбор, что приводит к дефициту. Поэтому логично, что это высоко оплачивается», - отметил он.
По его словам, зачастую в этом прибыльном бизнесе есть и нарушители, которые пытаются заработать еще больше.
«У нас не везде есть септики (локальное очистное сооружение для загородных домов и дач, не подключенных к центральной канализации). В 90% СНТ все сливается в яму, в селах тоже. Быстрый переход к очистным сооружениям сложно осуществить. В коттеджных поселках, конечно, есть септики, там такие системы сразу делаются. Сейчас много «диких» ассенизаторов, которые работают на себя, не следят за правилами вывоза отходов. Такие фирмы берут деньги с клиентов за откачку, потом за слив он часть денег должен заплатить, поэтому многие просто не утилизируют должным образом, а сливают в водоем какой-нибудь. Конечно, это прибыльный бизнес, который нуждается в контроле, так как это важная тема, влияющая на экологию», - добавил собеседник НСН.
Ранее дачникам рассказали, как не стать должниками по энергии. Если есть долг за электроэнергию от миллиона рублей, СНТ «отрубают» целиком, даже если не заплатили только 5% жителей, заявил НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
