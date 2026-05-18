«Это выгодно везде, во всех странах. В США это одна из самых высокооплачиваемых работ. Одна очистка стоит от нескольких тысяч рублей, это недешевая операция. Коллективные услуги дешевле в таком случае, чем индивидуальный заказ. Конечно, не каждый пойдет на эту работу. Поэтому в этой сфере есть некий отбор, что приводит к дефициту. Поэтому логично, что это высоко оплачивается», - отметил он.

По его словам, зачастую в этом прибыльном бизнесе есть и нарушители, которые пытаются заработать еще больше.

«У нас не везде есть септики (локальное очистное сооружение для загородных домов и дач, не подключенных к центральной канализации). В 90% СНТ все сливается в яму, в селах тоже. Быстрый переход к очистным сооружениям сложно осуществить. В коттеджных поселках, конечно, есть септики, там такие системы сразу делаются. Сейчас много «диких» ассенизаторов, которые работают на себя, не следят за правилами вывоза отходов. Такие фирмы берут деньги с клиентов за откачку, потом за слив он часть денег должен заплатить, поэтому многие просто не утилизируют должным образом, а сливают в водоем какой-нибудь. Конечно, это прибыльный бизнес, который нуждается в контроле, так как это важная тема, влияющая на экологию», - добавил собеседник НСН.

