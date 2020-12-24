Разработчики вакцин от коронавируса вошли в список миллиардеров Forbes

Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний Moderna и BioNTech в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях коронакризиса. Данные опубликованы на сайте Forbes.

Издание отметило, что пандемия коронавируса способствовала многим фармацевтическим компаниям и инвесторам в увеличении доходов. Особенно это коснулось предприятий-разработчиков вакцин, препаратов и медоборудования.

В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer и BioNTech

В США с 11 декабря использование препарата от коронавируса Pfizer одобрено Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA), схожее разрешение с 18 декабря получила вакцина Moderna.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // PROLinda
ТЕГИ:МиллиардерыForbesВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры