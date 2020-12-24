Разработчики вакцин от коронавируса вошли в список миллиардеров Forbes
Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний Moderna и BioNTech в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях коронакризиса. Данные опубликованы на сайте Forbes.
Издание отметило, что пандемия коронавируса способствовала многим фармацевтическим компаниям и инвесторам в увеличении доходов. Особенно это коснулось предприятий-разработчиков вакцин, препаратов и медоборудования.
В США с 11 декабря использование препарата от коронавируса Pfizer одобрено Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA), схожее разрешение с 18 декабря получила вакцина Moderna.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- СМИ: Получившая огнестрельные ранения на юго-западе Москвы девушка умерла
- СМИ: Из здания МИД РФ украден 1 миллион долларов
- Разработчики вакцин от коронавируса вошли в список миллиардеров Forbes
- СМИ: США считают, что российские власти применили «Новичок» против Навального
- Собравшая 4,5 млн рублей для медицинских работников ветеран написала книгу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru