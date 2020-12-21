В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer и BioNTech

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использование вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

На брифинге в понедельник исполнительный директор агентства рассказала, что препарат получил временное регистрационное удостоверение. Вакцина Pfizer и BioNTech рекомендована для лиц от 16 лет.

Вакцина, разработанная американским фармконцерном Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech, в ходе клинических испытаний показала эффективность 95%. Препарат Pfizer и BioNTech уже одобрен регуляторами Великобритании, Канады и США.

В начале декабря создатели вакцины подали заявку на её регистрацию в Евросоюзе. Препарат может начать применяться в Европе до конца текущего года.

