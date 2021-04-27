Разработчики «Спутника V» назвали политическим запрет Бразилии на ввоз вакцины

Разработчики российской вакцины «Спутник V» посчитали запрет Бразилии на ввоз в страну вакцины политическим. Об этом сообщили на официальноv аккаунте вакцины в Twitter.

По словам разработчиков, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии затягивает с принятием соответствующего разрешения по политическим причинам, ничего общего с наукой это не имеет.