Разработчики «Спутника V» назвали политическим запрет Бразилии на ввоз вакцины

Разработчики российской вакцины «Спутник V» посчитали запрет Бразилии на ввоз в страну вакцины политическим. Об этом сообщили на официальноv аккаунте вакцины в Twitter.

По словам разработчиков, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии затягивает с принятием соответствующего разрешения по политическим причинам, ничего общего с наукой это не имеет.

Ученые Бразилии объявили вакцину «Спутник V» безопасной

Разработчики отметили, что в прошлом году Америка пыталась не допустить приобретение Бразилией российской вакцины в рамках противодействия США якобы дурному влиянию на государства Северной и Южной Америки.

Ранее регулятор отклонил соответствующий запрос региональных правительств на импорт и использование вакцины «Спутник V» до предоставления «недостающей информации». Отмечается, что были «выявлены недостатки». Специалисты агентства отмечаю, что необходимы предоставить данные для их «устранения».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:БразилияВакцинаКоронавирус
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