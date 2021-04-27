Разработчики «Спутника V» назвали политическим запрет Бразилии на ввоз вакцины
Разработчики российской вакцины «Спутник V» посчитали запрет Бразилии на ввоз в страну вакцины политическим. Об этом сообщили на официальноv аккаунте вакцины в Twitter.
По словам разработчиков, Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии затягивает с принятием соответствующего разрешения по политическим причинам, ничего общего с наукой это не имеет.
Разработчики отметили, что в прошлом году Америка пыталась не допустить приобретение Бразилией российской вакцины в рамках противодействия США якобы дурному влиянию на государства Северной и Южной Америки.
Ранее регулятор отклонил соответствующий запрос региональных правительств на импорт и использование вакцины «Спутник V» до предоставления «недостающей информации». Отмечается, что были «выявлены недостатки». Специалисты агентства отмечаю, что необходимы предоставить данные для их «устранения».
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