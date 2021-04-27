Ученые Бразилии объявили вакцину «Спутник V» безопасной

Бразильские ученые признали вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" безопасной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миннауки Бразилии.

30 марта стало известно, что в Бразилии произвели пробную партию Спутник V». Проверку российского препарата проводил научно-технический комитет по биологической безопасности при Миннауки страны. По данным ведомства, это уже третий препарат, который проверили ученые.

В стране сложная ситуация с COVID-19, накануне Минздрав страны заявил об увеличении количества смертей от коронавируса. По данным ведомства, за 4,5 месяца текущего года число погибших в Бразилии превысило число смертей за весь 2020 год.