В Госдуме исключили перенос места переговоров из-за поставок турецких дронов Киеву
Поставки турецких беспилотников Украине не влияют на ход переговоров Москвы и Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, также это не приведёт к тому, что вместо Стамбула для проведения российско-украинских переговоров будет выбрано другое место.
Парламентарий добавил, что страна, выступающая посредником в процессе переговоров, должна соблюдать нейтралитет. По его мнению, Анкара «вполне с этим справляется».
«Турции выгодно продавать дроны на Украину... На этом зарабатывают огромные деньги в том числе и родственники президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — заключил Чепа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки третьего раунда российско-украинских переговоров пока не определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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