Следком назвал предварительную причину смерти участников трейла в Хибинах
Предварительной причиной смерги двух участников трейл-забега «Хибины» в Мурманской области стало переохлаждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В ведомстве указали, что всего в уголовном делу говорится о трёх потерпевших.
«Двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице», - говорится в сообщении.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к гибели двух участников соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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