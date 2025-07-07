Следком назвал предварительную причину смерти участников трейла в Хибинах

В ведомстве указали, что всего в уголовном делу говорится о трёх потерпевших.

«Двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице», - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к гибели двух участников соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

