Разработчик «Спутник V» начал испытания вакцины в комбинации с AstraZeneca
Производители вакцины «Спутник V» исследуют ее эффективность при сочетании с препаратом AstraZeneca, сообщается в официальном Twitter вакцины.
Отмечается, что использование российской вакцины в качестве второго компонента для вакцины AstraZeneca избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев.
Ранее власти ЮАР сообщили, что вынуждены отказаться от уже полученной партии вакцин AstraZeneca из-за того, что препарат оказался неэффективным при профилактике доминирующего в стране штамма SARS-CoV-2.
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