Разработчик «Спутник V» начал испытания вакцины в комбинации с AstraZeneca

Производители вакцины «Спутник V» исследуют ее эффективность при сочетании с препаратом AstraZeneca, сообщается в официальном Twitter вакцины.

Отмечается, что использование российской вакцины в качестве второго компонента для вакцины AstraZeneca избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев.

«Вакцина для третьего мира». Вирусологи о выборе AstraZeneca на Украине

Ранее власти ЮАР сообщили, что вынуждены отказаться от уже полученной партии вакцин AstraZeneca из-за того, что препарат оказался неэффективным при профилактике доминирующего в стране штамма SARS-CoV-2.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры