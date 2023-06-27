Разработчик сайта Кремля: «Сториз» в Telegram не ударят по конкурентам

Артем Геллер заявил в эфире НСН, что основатель площадки Павел Дуров был против «историй», но не нашел лучшего способа для монетизации и удержания аудитории. 

Основатель Telegram Павел Дуров не перетянет к себе аудиторию других площадок после введения функции «истории», рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Telegram добавит новую функцию – «истории» (сториз) уже в начале июля, написал в своем Telegram-канале основатель площадки Павел Дуров. Пользователи смогут выбрать срок действия истории — 6, 12, 24 или 48 часов, также появится возможность закрепить сториз на странице профиля. Геллер напомнил, что Дуров последним вводит эту функцию.

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«Дуров сейчас вышел самый последний с этой «новой» функцией. Задача его – сделать точку притяжения в продукте, чтобы люди проводили там сильно больше времени, чем сейчас проводят. Он хочет, чтобы люди не просто заходили в приложение пообщаться, а чтобы все больше оставались здесь, потребляя контент. Для этого сначала существовали каналы, теперь появились сториз», - отметил он.

Собеседник НСН также заметил, что «сториз» нужны площадке для монетизации, более эффективный инструмент для рекламы на данный момент не придумали.

«Также «истории» очень выгодны с точки зрения рекламы, это прекрасное место с точки зрения рекламных площадок, очень эффективный инструмент. Дуров долго не хотел, но сейчас все-таки решился, потому что не смогли придумать более эффективных способов монетизации и удержания аудитории. Появление сториз, конечно, удержит текущую аудиторию, возможно, даже немного перетянет аудитории из Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta), совсем немного. Но радикальных перемен на рынке не будет», - рассказал Геллер.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести маркировку Telegram-каналов с враждебной по отношению к России информацией. По ее словам, Роскомнадзору можно было бы ввести какие-то единые значки, «как для иноагентов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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