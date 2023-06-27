Разработчик сайта Кремля: «Сториз» в Telegram не ударят по конкурентам

«Дуров сейчас вышел самый последний с этой «новой» функцией. Задача его – сделать точку притяжения в продукте, чтобы люди проводили там сильно больше времени, чем сейчас проводят. Он хочет, чтобы люди не просто заходили в приложение пообщаться, а чтобы все больше оставались здесь, потребляя контент. Для этого сначала существовали каналы, теперь появились сториз», - отметил он.

Собеседник НСН также заметил, что «сториз» нужны площадке для монетизации, более эффективный инструмент для рекламы на данный момент не придумали.

«Также «истории» очень выгодны с точки зрения рекламы, это прекрасное место с точки зрения рекламных площадок, очень эффективный инструмент. Дуров долго не хотел, но сейчас все-таки решился, потому что не смогли придумать более эффективных способов монетизации и удержания аудитории. Появление сториз, конечно, удержит текущую аудиторию, возможно, даже немного перетянет аудитории из Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской корпорации Meta), совсем немного. Но радикальных перемен на рынке не будет», - рассказал Геллер.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести маркировку Telegram-каналов с враждебной по отношению к России информацией. По ее словам, Роскомнадзору можно было бы ввести какие-то единые значки, «как для иноагентов», передает «Радиоточка НСН».

