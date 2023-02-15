«Несуществующая проблема»: Маркировку враждебных Telegram-каналов назвали невозможной

Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявил в эфире НСН, что у платформы нет такой технической возможности. 

На платформе Telegram нет возможности маркировать каким-либо образом каналы пользователей, заявил политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявил в эфире НСН.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести маркировку Telegram-каналов с враждебной по отношению к России информацией. По ее словам, Роскомнадзору можно было бы ввести какие-то единые значки, «как для иноагентов». Минченко сравнил предложение Матвиенко с попыткой маркировать единорога.

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«Я думаю, что это технически невозможно, платформа Telegram не может предоставить подобного рода возможности. Для принятия решения должны быть соответствующие инструменты. Как Дуров может отказаться или согласиться, если это просто не получится сделать? Это несуществующая проблема, как маркировка единорога», - сказал он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил попросить Роскомнадзор о «ежеквартальном информировании» Совфеда по фактам деятельности враждебных Telegram-каналов. По словам члена СФ, после начала специальной военной операции было создано более ста ресурсов, которые выдают себя за российские.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Валентина МатвиенкоСоцсетиСМИИноагенты
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