«Несуществующая проблема»: Маркировку враждебных Telegram-каналов назвали невозможной

«Хамским» назвали в МИД РФ поздравление Байдена с Днем государственности Сербии

В Госдуме не исключили, что россиянок, которые отправляются рожать за рубеж, нужно лишать материнского капитала

Минцифры готовит законопроект по поддержке индустрии компьютерных игр

ВОЗ назвала землетрясения в Турции и Сирии страшнейшим стихийным бедствием за столетие