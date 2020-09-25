Разработчик «Новичка» заявил, что следы ингибиторов холинэстеразы у Навального могли найти после комы

Следы воздействия на холинэстеразу у Алексея Навального могли найти после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы. Об этом сообщил разработчик боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк.

«При естественной коме первое действие врачей - и по «Википедии» в этом можно легко убедиться - это введение холиномиметиков или холинолитиков», - сказал химик в беседе с РИА Новости.

В то же время он заявил, что и фосфорные отравляющие вещества типа «Новичка», а также не фосфорные боевые вещества, тоже влияют на холинэстеразу в организме.