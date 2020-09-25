Разработчик «Новичка» заявил, что следы ингибиторов холинэстеразы у Навального могли найти после комы

Следы воздействия на холинэстеразу у Алексея Навального могли найти после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы. Об этом сообщил разработчик боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк.

«При естественной коме первое действие врачей - и по «Википедии» в этом можно легко убедиться - это введение холиномиметиков или холинолитиков», - сказал химик в беседе с РИА Новости.

В то же время он заявил, что и фосфорные отравляющие вещества типа «Новичка», а также не фосфорные боевые вещества, тоже влияют на холинэстеразу в организме.

Создатель «Новичка»: вещество может изготовить любая лаборатория мира

Но, по словам Ринка, подозрения на отравление группой ингибиторов холинэстеразы еще не означает применения именно «Новичка». Он подчеркнул, что в Омске таких эффектов не было, а через две недели вдруг был обнаружен.

Ранее Ринк также сообщил, что отравляющее вещество «Новичок» можно создать в любой химической лаборатории любой страны мира.

Между тем предполагается, что Алексей Навальный пробудет в Германии до конца курса реабилитации. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. По ее словам, курс по восстановлению может продлиться несколько недель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовичокАлексей Навальный
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