Навальный пробудет в Германии до конца курса реабилитации

Алексей Навальный пробудет в Германии до конца курса реабилитации. Об этом сообщила в эфире «Навальный.Live» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

На квартиру Навального наложили арест

По словам Ярмыш, курс по восстановлению может продлиться несколько недель.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика отвезли в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Российские врачи не нашли признаков отравления Навального.

Спустя несколько дней оппозиционера спецбортом перевезли в немецкую клинику. Вскоре в Германии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Немецкие врачи вывели политика из комы 10 сентября. В настоящее время Навальный начал курс реабилитации.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Алексей Навальный
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