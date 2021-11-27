Разработчик AstraZeneca высказался по поводу рисков волны коронавируса из-за нового штамма
По мнению Эндрю Полларда, который руководил испытаниями вакцины от коронавируса AstraZeneca, в результате возникновения нового штамма COVID-19 омикрона, скорее всего, не возникнет новая волна пандемии. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Би-би-си».
«Крайне маловероятно, что среди привитого населения начнется пандемия тех масштабов, которые наблюдали в прошлом году», — считает он.
Поллард полагает, что действующие вакцины смогут защитить пациентов в случае тяжелого течения болезни, а омикрон будет мало отличаться по заразности от дельта-штамма.
Также ученый считает, что делать выводы об эффективности вакцин надо через несколько недель, когда появится больше данных, пишет Газета.ru.
Также 27 ноября в Германии и Чехии выявлены по одному случаю заражения омикроном.
Накануне омикрон обнаружили в Бельгии. Страна стала первой в Европе, где выявили этот штамм коронавируса.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru