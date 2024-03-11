Разработан законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму проект закона об отмене обязательной сдачи ЕГЭ при выпуске из школы, сообщает ТАСС.

Учителя поддержали идею «второго шанса на ЕГЭ», но ждут подвоха от министров

Как считают законодатели, необходимо дать право выбора: сдавать ЕГЭ или государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Как заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, опросы и встречи с аудиториями показали, что «ЕГЭ не любят».

Депутаты считают, что принятие документа позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. Единый экзамен смогут сдавать те, кто решит продолжить обучение по программам высшего образования.

Ранее стало известно, что выпускники уже в 2024 году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеЭкзаменыЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры