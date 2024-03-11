Разработан законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму проект закона об отмене обязательной сдачи ЕГЭ при выпуске из школы, сообщает ТАСС.
Как считают законодатели, необходимо дать право выбора: сдавать ЕГЭ или государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Как заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, опросы и встречи с аудиториями показали, что «ЕГЭ не любят».
Депутаты считают, что принятие документа позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. Единый экзамен смогут сдавать те, кто решит продолжить обучение по программам высшего образования.
Ранее стало известно, что выпускники уже в 2024 году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru