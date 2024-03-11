Разработан законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Как считают законодатели, необходимо дать право выбора: сдавать ЕГЭ или государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Как заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, опросы и встречи с аудиториями показали, что «ЕГЭ не любят».

Депутаты считают, что принятие документа позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. Единый экзамен смогут сдавать те, кто решит продолжить обучение по программам высшего образования.

Ранее стало известно, что выпускники уже в 2024 году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

