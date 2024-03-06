Выпускники уже в 2024 году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Возможность пересдать ЕГЭ по тем предметам, которые идут по выбору, появится у выпускников уже в 2024 году. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«С июня этого года эта возможность пересдать у выпускников появится», — сказал он.

Ранее с предложением дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов выступил президент России Владимир Путин.

В Минобрнауки РФ заявили, что соответствующие условия в российских вузах будут созданы до окончания приёмной кампании, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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