Выпускники уже в 2024 году смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

«С июня этого года эта возможность пересдать у выпускников появится», — сказал он.

Ранее с предложением дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов выступил президент России Владимир Путин.

В Минобрнауки РФ заявили, что соответствующие условия в российских вузах будут созданы до окончания приёмной кампании, сообщает RT.

