Машков заявил, что в Америке нет настоящего театра

Владимир Машков заявил НСН, что Россия никогда не отменяла культуру других стран. 

В Америке нет настоящего и глубокого театра, который развивается в России, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.

«Мы никогда не отменяли ничью культуру. Но если говорить о театре - психологического, серьезного театра в Америке нет. Там есть кинематограф, который живет по своим меркам, Голливуд… А театр – настоящий и глубокий – находится только в нашей стране. В нашей стране появились величайшие режиссеры, артисты, которые занимаются жизнью человеческого духа», - рассказал он.

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Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее предложил разработать отдельные критерии профессиональных независимых театров и закрепить их на законодательном уровне. По его словам, также в законе должно появиться определение «уличный театр» как вид профессиональной деятельности, что позволит им претендовать на гранты, оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку на организацию фестивалей.

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ФОТО: РИА Новости
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