Машков заявил, что в Америке нет настоящего театра
Владимир Машков заявил НСН, что Россия никогда не отменяла культуру других стран.
В Америке нет настоящего и глубокого театра, который развивается в России, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.
«Мы никогда не отменяли ничью культуру. Но если говорить о театре - психологического, серьезного театра в Америке нет. Там есть кинематограф, который живет по своим меркам, Голливуд… А театр – настоящий и глубокий – находится только в нашей стране. В нашей стране появились величайшие режиссеры, артисты, которые занимаются жизнью человеческого духа», - рассказал он.
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее предложил разработать отдельные критерии профессиональных независимых театров и закрепить их на законодательном уровне. По его словам, также в законе должно появиться определение «уличный театр» как вид профессиональной деятельности, что позволит им претендовать на гранты, оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку на организацию фестивалей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Машков заявил, что в Америке нет настоящего театра
- Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ
- Стратегическая правда Дурова: Что отдаляет Россию от разработки «Авроры»
- Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука
- В Госдуме назвали бесполезным запрет вейпов на уровне регионов
- Путин: Крупные российские компании начнут переезжать из Москвы в регионы
- Путин: Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить
- СМИ: Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха
- Путин заявил о росте зарплат в России на 30% в реальном выражении
- Кинокритик назвал самые впечатляющие фильмы 2026 года