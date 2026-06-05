В Америке нет настоящего и глубокого театра, который развивается в России, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.

«Мы никогда не отменяли ничью культуру. Но если говорить о театре - психологического, серьезного театра в Америке нет. Там есть кинематограф, который живет по своим меркам, Голливуд… А театр – настоящий и глубокий – находится только в нашей стране. В нашей стране появились величайшие режиссеры, артисты, которые занимаются жизнью человеческого духа», - рассказал он.