Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ

По ее словам, тетрахлорид германия, который лежит в основе технологии, на текущий момент в стране добывается сложным методом. Однако у России есть технологические возможности улучшить позиции в этой области.

«В России есть потенциал для быстрого развития, особенно в сфере оптоволокна. Наши разработки позволяют добывать германий и использовать собственное сырье», — сообщила Шойгу «Газете.Ru» на Петербургском международном экономическом форуме.

В гражданском секторе оптоволокно задействуется для передачи данных, центров обработки данных, майнинга, расширения цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

