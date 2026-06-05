Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ
В России в ближайшее время планируется запуск собственного производства оптоволокна полного цикла, а пока его недостаточно как для гражданских целей, так и для БПЛА. Об этом заявила генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» — проектного офиса кластера Ксения Шойгу.
По ее словам, тетрахлорид германия, который лежит в основе технологии, на текущий момент в стране добывается сложным методом. Однако у России есть технологические возможности улучшить позиции в этой области.
«В России есть потенциал для быстрого развития, особенно в сфере оптоволокна. Наши разработки позволяют добывать германий и использовать собственное сырье», — сообщила Шойгу «Газете.Ru» на Петербургском международном экономическом форуме.
В гражданском секторе оптоволокно задействуется для передачи данных, центров обработки данных, майнинга, расширения цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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