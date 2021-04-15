Разоблачение жуликов. Для чего вводят цензуру в интернете?

«В интернет может прийти и начать проводить курсы жулик, цель которого – собрать с людей как можно больше денег, а одновременно с этим вредит государственной политике и налоговой практике. Особенно это касается курсов околомедицинской тематики. Там чего только люди не советуют делать, а потом бывают неприятности в виде испорченного здоровья. Онлайн истории никак не фиксируются для правового поля. Я бы здесь сделал акцент, что любые программы, которые называются просветительскими или обучающими, должны быть верифицированы с точки зрения той отрасли, о которых они говорят», - отметил Кирьянов.

Закон о «просветительской деятельности» был принят государственной Думой РФ менее чем за полгода, 5 апреля его подписал президент Владимир Путин. Под него попадает любая деятельность, направленная на распространение знания и опыта – от рецептов блинов и правок в Википедии, до всевозможных эзотерических курсов. Закон вызвал шквал критики со стороны научного сообщества.

