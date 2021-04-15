Разоблачение жуликов. Для чего вводят цензуру в интернете?
В Общественной Палате объяснили цель закона о просветительской деятельности в сети.
Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов рассказал, что последствия псевдонаучных курсов могут быть губительны для россиян. Своим мнением он поделился в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Закон о просветительской деятельности: цензура для всех – от академиков до ведьм».
«В интернет может прийти и начать проводить курсы жулик, цель которого – собрать с людей как можно больше денег, а одновременно с этим вредит государственной политике и налоговой практике. Особенно это касается курсов околомедицинской тематики. Там чего только люди не советуют делать, а потом бывают неприятности в виде испорченного здоровья. Онлайн истории никак не фиксируются для правового поля. Я бы здесь сделал акцент, что любые программы, которые называются просветительскими или обучающими, должны быть верифицированы с точки зрения той отрасли, о которых они говорят», - отметил Кирьянов.
Закон о «просветительской деятельности» был принят государственной Думой РФ менее чем за полгода, 5 апреля его подписал президент Владимир Путин. Под него попадает любая деятельность, направленная на распространение знания и опыта – от рецептов блинов и правок в Википедии, до всевозможных эзотерических курсов. Закон вызвал шквал критики со стороны научного сообщества.
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