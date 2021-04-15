Ведьма рассказала о возвращении инквизиции в России

Основатель Международного Университета магии и колдовства Алёна Полынь в пресс-центре НСН заявила, что магия нуждается в регуляции, а не цензуре.

Основатель международной оккультной организации ИСВ и первого в мире Международного Университета магии и колдовства Алёна Полынь в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Закон о просветительской деятельности: цензура для всех – от академиков до ведьм» рассказала, что за ведьмами будущее.

«Никто не понимает, как будет действовать этот закон. Не ясно, попадаю ли я под процесс просвещения, поскольку магия у нас в законе никак не прописана. Ее как будто не существует, ее как будто никто не замечает, при этом она живет своей жизнью.

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Я уже не первый год говорю о необходимости регуляции магии. Это не прошлое, это будущее. Ведающие люди – это знание, за ними будущее. Министерство образования раньше называлось Министерство просвещения. Любое учение – это свет. Есть проблема существования цензуры. Этот закон как красная тряпка для быка выявил проблему. Это возврат инквизиции. Страдают и политики, и ученые, и врачи», - объяснила она.

Закон о «просветительской деятельности» вызвал шквал критики со стороны научного сообщества. Под него попадает любая деятельность, направленная на распространение знания и опыта – от рецептов блинов и правок в Википедии, до всевозможных эзотерических курсов.

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