Ведьма рассказала о возвращении инквизиции в России

Основатель международной оккультной организации ИСВ и первого в мире Международного Университета магии и колдовства Алёна Полынь в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Закон о просветительской деятельности: цензура для всех – от академиков до ведьм» рассказала, что за ведьмами будущее.

«Никто не понимает, как будет действовать этот закон. Не ясно, попадаю ли я под процесс просвещения, поскольку магия у нас в законе никак не прописана. Ее как будто не существует, ее как будто никто не замечает, при этом она живет своей жизнью.