«Сотрудник не проситель!»: Разговор о повышении зарплаты важно вести на равных
Работодатель не заинтересован повышать заработную плату сотруднику без обоснованной просьбы с его стороны, заявил Владислав Чубаров.
Молодое поколение наемных сотрудников чаще осознает свою значимость для работодателя, в таком случае легче вести диалог о зарплате. Об этом в интервью НСН рассказал клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров.
Каждый четвертый россиянин боится просить прибавку, поскольку это бесполезно, следует из опроса Superjob. При этом 26% опрошенных начали переговоры о повышении оклада. Каждый третий участник опроса планирует подобный разговор с руководством (32%). Большинство опрошенных — 83% — уверены, что зарабатывают недостаточно и хотели бы увеличить оклад. Только 4% работников считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации. Чубаров заявил, что выходя на разговор о повышении, сотрудник должен представить себя начальству, как равного партнера.
«Это особенность бывшего советского воспитания, когда наемный сотрудник воспринимался как человек, который обязан соответствовать компании, корпоративной культуре, ожиданиям руководства. Парадигма, что сотрудник должен быть заинтересован в компании, как и компания в нем – довольно новое веяние, но молодежь уже рассуждает таким образом. Не как понравиться работодателю, а что компания может дать – перспективы роста, зарплату, новые навыки. Нужно выстроить понимание, что сотрудник не проситель, который ждет решения высшей силы. Это полноценный партнер, который доказал свою состоятельность, профессионализм, знает себе цену, хочет логичного повышения зарплаты», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в разговоре с работодателем сотруднику важно продемонстрировать собственные достижения
«Не нужно бояться. Страх, что вы попросите больше денег и вас уволят, зачастую не обоснован, если вы не попросите, вам и не дадут. Повышать заработную плату без яркого предлога не в интересах работодателя. Важно не требовать и кричать, а подчеркнуть свою значимость, подготовиться к разговору. Упомянуть какую-то ситуацию, когда вы, как сотрудник, принесли компании новый проект, оптимизировали процесс, принесли прибыль. Нужно говорить про факты ценности для компании. Помимо партнерства должны быть аргументы, потому что если вы делали что-то и завтра будете делать то же самое, возможно, мотивации повышать зарплату не будет», - подытожил он.
Ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что чаще всего увеличения оклада добиваются работники, которые просят от 30% к имеющейся сумме. При этом с отказом обычно сталкиваются те, кто просит увеличить оклад на 5%.
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