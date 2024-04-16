«Сотрудник не проситель!»: Разговор о повышении зарплаты важно вести на равных

Каждый четвертый россиянин боится просить прибавку, поскольку это бесполезно, следует из опроса Superjob. При этом 26% опрошенных начали переговоры о повышении оклада. Каждый третий участник опроса планирует подобный разговор с руководством (32%). Большинство опрошенных — 83% — уверены, что зарабатывают недостаточно и хотели бы увеличить оклад. Только 4% работников считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации. Чубаров заявил, что выходя на разговор о повышении, сотрудник должен представить себя начальству, как равного партнера.

«Это особенность бывшего советского воспитания, когда наемный сотрудник воспринимался как человек, который обязан соответствовать компании, корпоративной культуре, ожиданиям руководства. Парадигма, что сотрудник должен быть заинтересован в компании, как и компания в нем – довольно новое веяние, но молодежь уже рассуждает таким образом. Не как понравиться работодателю, а что компания может дать – перспективы роста, зарплату, новые навыки. Нужно выстроить понимание, что сотрудник не проситель, который ждет решения высшей силы. Это полноценный партнер, который доказал свою состоятельность, профессионализм, знает себе цену, хочет логичного повышения зарплаты», - сказал он.