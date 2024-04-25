«Ограничений нет!»: Депутат Буцкая заявила о гендерном равенстве в Госдуме

В России становится все меньше мужских профессий, так как даже сложные производства роботизированы, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН. С другой стороны, некоторые профессии остаются больше женскими, что связано с традиционными ценностями.

В России обеспечено гендерное равенство в сфере труда, говорится в отчете Минтруда. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Если на аналогичных должностях мужчины и женщины получают неравное вознаграждение, это нарушение и несправедливость, констатируется в докладе.