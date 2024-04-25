«Ограничений нет!»: Депутат Буцкая заявила о гендерном равенстве в Госдуме
Татьяна Буцкая в эфире НСН заявила, что никаких гендерных ограничений в Госдуме нет, но женщинам по-прежнему дарят цветы и открывают дверь.
В России становится все меньше мужских профессий, так как даже сложные производства роботизированы, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН. С другой стороны, некоторые профессии остаются больше женскими, что связано с традиционными ценностями.
В России обеспечено гендерное равенство в сфере труда, говорится в отчете Минтруда. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Если на аналогичных должностях мужчины и женщины получают неравное вознаграждение, это нарушение и несправедливость, констатируется в докладе.
«У нас многие профессии уже максимально роботизированы и там буквально все движется нажатием кнопки. Поэтому мы точно живем в новом мире, где отдельно женских и отдельно мужских профессий становится все меньше. Вспомните советские фильмы про заводы, там могли работать на многих позициях только мужчины. Сегодня разница осталась только в каких-то очень сложных областях. При этом какие-то гендерные истории сохранились. Например, няня – для меня это больше женщина, какие-то наши традиционные ценности все-таки остаются», - объяснила она.
Также Буцкая рассказала, как обстоят дела с гендерным равенством в Госдуме. По ее словам, никаких ограничений в работе нет, при этом женщинам дарят цветы и открывают дверь, что считается жестом приличия.
«В Госдуме, например, не ощущается неравенство. Нет ограничений, связанных с полом. Есть ограничения, связанные с тем временем и тем усилием, которые ты можешь приложить к работе. И женщины, и мужчины научились выстраивать свой рабочий график, здесь от гендера мало что зависит. Здесь уже вопрос про то, сколько времени и сил ты можешь уделить рабочим вопросам. Разделения с точки зрения гендера я у нас не вижу. То, что женщинам дарят цветы на работе, это просто признак приличного человека. Меня удивляет, например, когда женщина идет с мужчиной и сама себе открывает дверь. У нас принято, чтобы это делали мужчины», - добавила депутат.
Зарплатные ожидания мужчин выше, чем у женщин, однако у женщин в приоритете быстрый поиск работы, рассказала ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».
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