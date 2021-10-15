Размер маткапитала скорректируют по фактической инфляции

В начале января 2022 года индексация произойдет по фактической инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — заявил Котяков.

Как сообщалось ранее, президент Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину не прогнозной, а фактической инфляции. По его словам, таким же образом надо действовать и при определении размеров других социальных выплат.

