Размер маткапитала скорректируют по фактической инфляции
Размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению главы государства Владимира Путина, сообщают «Известия».
В начале января 2022 года индексация произойдет по фактической инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — заявил Котяков.
Как сообщалось ранее, президент Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину не прогнозной, а фактической инфляции. По его словам, таким же образом надо действовать и при определении размеров других социальных выплат.
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