В Подмосковье предложили многодетным семьям использовать маткапитал для газификации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил включить подведение газа и прокладку сетей к участкам для многодетных семей в программу материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.



Воробьев также предложил субсидировать газификацию для малоимущих, одиноко проживающих граждан и многодетных семей, доход которых ниже прожиточного минимума.

Ранее глава Подмосковья совместно с председателем Госдумы Вячеславом Володиным осмотрели работу офиса социальной газификации в Истре. Политики отметили, что газификация недоступна многим гражданам из-за своей стоимости.

«Организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов. Потому что, как правило, только начинается обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан», - цитирует Володина «Радио 1».

В июле стало известно, что в Подмосковье заключено 2 507 комплексных договоров на социальную газификацию. Программа включает в себя бесплатное доведение газопровода до границ участков, однако дальнейшие работы собственник должен провести сам.

