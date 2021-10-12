Путин предложил ввести новые правила индексации маткапитала
Президент России Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину не прогнозной, а фактической инфляции, сообщает ТАСС.
На встрече с депутатами Госдумы РФ восьмого созыва российский лидер отметил, что таким же образом надо действовать и при определении размеров других социальных выплат.
Глава государства добавил, что следует сформировать «целостную систему поддержки семей с детьми» и в бюджете на эти цели «достаточно средств».
Ранее Путин, на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, заявил, что необходимо свести уровень бедности в стране до минимума и «вытащить из неё значительное число людей».
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