Размер маткапитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля

В России размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 587 тысяч рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минфин.

Минтруд увеличит более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля

На второго ребенка выплата составит около 775,6 тысяч рублей. Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля составят 152,4 миллиарда рублей. Сама индексация затронет свыше 40 мер социальной поддержки россиян.

Речь идет о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячной страховой выплате.

Ранее Социальный фонд России получил 670 тысяч заявлений на выплату единого пособия на детей в возрасте до 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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