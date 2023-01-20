Размер маткапитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля
В России размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 587 тысяч рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минфин.
На второго ребенка выплата составит около 775,6 тысяч рублей. Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля составят 152,4 миллиарда рублей. Сама индексация затронет свыше 40 мер социальной поддержки россиян.
Речь идет о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячной страховой выплате.
Ранее Социальный фонд России получил 670 тысяч заявлений на выплату единого пособия на детей в возрасте до 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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