Минтруд увеличит более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля

По словам министра туда и социальной защиты России Антона Котякова, в перечне проиндексированных выплат ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, материнский капитал, ежемесячная страховая выплата и многие другие меры поддержки населения.

Так, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго — почти до 775,6 тысяч рублей, что на 62,5 и на 82,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году.

Размер индексации выплат рассчитывается, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

