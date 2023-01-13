Минтруд увеличит более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля
Свыше 40 выплат, компенсаций и пособий увеличат на 11,9% с 1 февраля 2023 года. В том числе, увеличится размер материнского капитала. Соответствующая информация опубликована на сайте Минтруда.
По словам министра туда и социальной защиты России Антона Котякова, в перечне проиндексированных выплат ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, материнский капитал, ежемесячная страховая выплата и многие другие меры поддержки населения.
Так, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго — почти до 775,6 тысяч рублей, что на 62,5 и на 82,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году.
Размер индексации выплат рассчитывается, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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