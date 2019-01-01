Разин пригласил Кокорина-младшего в «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин готов пригласить Кирилла Кокорина в состав группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости. Разин заявил, что готов предоставить Кокорину-младшему учителей, которые помогли бы ему заниматься музыкой. Продюсер уверен, что брат футболиста вполне бы мог выйти на сцену.

Напомним, ранее суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Кокориных, по 1 году и 5 месяцев лишения свободы получили футболист Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий.