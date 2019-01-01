Разин пригласил Кокорина-младшего в «Ласковый май»
Продюсер Андрей Разин готов пригласить Кирилла Кокорина в состав группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости. Разин заявил, что готов предоставить Кокорину-младшему учителей, которые помогли бы ему заниматься музыкой. Продюсер уверен, что брат футболиста вполне бы мог выйти на сцену.
Напомним, ранее суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Кокориных, по 1 году и 5 месяцев лишения свободы получили футболист Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий.
В ходе оглашения приговора судья также огласил «приговор» стулу, которым Кокорин ударил в кафе «Кофемания» чиновника Дениса Пака. Как орудие преступления этот предмет мебели необходимо уничтожить, заявил он.
Неутешительный «приговор» стулу полностью соответствует закону, рассказал в эфире НСН федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.
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