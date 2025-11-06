Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса
Одна из самых влиятельных фигур в демократической партии США, первая и единственная женщина, занимавшая пост спикера Палаты представителей, Нэнси Пелоси заявила, что решила уйти из Конгресса. Об этом сообщает RT.
В своём видеобращении 85-летняя политик указала, что не будет переизбираться и с нетерпением ждёт своего последнего года службы «в качестве гордого представителя Сан-Франциско».
«Мы творили историю. Мы добились прогресса. Мы всегда были лидерами, и теперь мы должны продолжать это делать... борясь за дорогие нам американские идеалы», - подчеркнула она.
Ранее старейший президент в мире, лидер Камеруна Поль Бийя, был переизбран на восьмой срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
