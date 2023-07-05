Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

Уточняется, что речь идёт об объекте, расположенном на территории логопарка «Кольцовский».

В ведомстве указали, что был организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, до получения результатов лабораторных исследований были приняты меры «для недопущения дальнейшего распространения заболевания».

«Установлены контактные лица... усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных... Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия», - добавили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее в Московской области 12 граждан Белоруссии были госпитализированы с подозрением на менингит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».