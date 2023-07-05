Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит
Среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев менингококковой инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Уточняется, что речь идёт об объекте, расположенном на территории логопарка «Кольцовский».
В ведомстве указали, что был организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, до получения результатов лабораторных исследований были приняты меры «для недопущения дальнейшего распространения заболевания».
«Установлены контактные лица... усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных... Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия», - добавили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее в Московской области 12 граждан Белоруссии были госпитализированы с подозрением на менингит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе
- Замгенсека НАТО призвал не опасаться рисков скорого нападения на ЗАЭС
- Луис Энрике стал новым главным тренером «Пари Сен-Жермен»
- В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень
- Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит
- Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева
- Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона-2023
- В результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области
- В МВД Франции заявили о прекращении беспорядков на всей территории страны
- МАГАТЭ запросило еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru