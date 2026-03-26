Мошенники похитили более миллиарда рублей через детей

В 2025 году мошенники украли у россиян более 1 миллиарда рублей, используя несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании F6.

По их данным, злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии и чаще всего атакуют детей через игровые платформы, включая Minecraft и Roblox, а также через социальные сети, такие как TikTok и Likee. Там распространяются ролики о якобы бесплатной раздаче игровой валюты, которые ведут пользователей на фейковые аккаунты и ссылки.